Солдаты начали дезертировать в связи с неуверенностью в будущей поддержке со стороны западных стран. Об этом сообщил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Войцеховский, его цитирует газета The New York Times.

«Число дезертиров невелико, но постоянно», — сказал Войцеховский.

По его словам, украинские военнослужащие начали ощущать неуверенность в будущих поставках боеприпасов.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных.

РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры Украины, сообщало, что число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось за последнее время в десятки раз.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.