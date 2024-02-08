Ирак рассмотрит прекращение миссии международной коалиции на своей территории из-за США

Силы международной коалиции, возглавляемые США, вынуждают власти Ирака самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении ее миссии в стране. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил Ирака Яхья Расул, передает Reuters.

По его словам, силы США неоднократно совершали действия, способные подорвать договоренности и начало диалога между Вашингтоном и Багдадом. Расул подчеркнул, что совершенная минувшей ночью атака беспилотника США в жилом районе иракской столицы свидетельствует о том, что коалиция не думает о жизнях мирного населения и международных законах.

Удар с воздуха по району Багдада угрожает гражданскому миру, нарушает суверенитет Ирака и свидетельствует о том, что международная коалиция превышает те цели, ради которых она была создана и находится на иракской территории, заявил представитель армии Ирака.

В ночь на 8 февраля американские военные нанесли удар по объектам в Ираке, ликвидировав тем самым командира группировки «Катаиб Хезболла», которого США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе.

В американском Центральном командовании подчеркнули, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для своей защиты.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.