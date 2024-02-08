Стало известно о проблемах ВСУ с техникой НАТО на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно снизили использование техники НАТО. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, западной техникой стали меньше пользоваться из-за распутицы и нехватки ремкомплектов. Так, это заметили на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

«Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях», — объяснил Марочко.

На технике негативно сказываются плохие погодные условия в виде осадков и легких плюсовых температур. Однако также на данных направлениях у ВСУ почти нет необходимых запчастей для ремонта. Поэтому даже мелкие поломки выводят технику из строя, заключил Марочко.

До этого Марочко рассказал, что мобилизованных в январе 2024 года в украинские войска подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на Артемовском направлении в Донбассе.

Ранее стало известно, что на Украине назрел конфликт между солдатами ВСУ и гражданским населением.