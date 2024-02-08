Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

СБУ предупредила о последствиях для Зеленского при увольнении Залужного

СБУ предупредила сотрудников об угрозе военного бунта при отставке Залужного

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что указ об отставке Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы ожидали 2 февраля.

Источники издания также сообщили, что некоторые из действующих командиров батальонов и командиров бригад в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу тщательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не уезжал.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что Украина уведомила администрацию США о решении отправить в отставку Залужного.

Позднее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.

Все новости на тему:
Отставка Залужного?
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами