СБУ предупредила о последствиях для Зеленского при увольнении Залужного

Служба безопасности Украины предупреждала своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что указ об отставке Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы ожидали 2 февраля.

Источники издания также сообщили, что некоторые из действующих командиров батальонов и командиров бригад в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу тщательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не уезжал.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что Украина уведомила администрацию США о решении отправить в отставку Залужного.

Позднее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.