На Украине назрел конфликт между солдатами ВСУ и гражданским населением. Об этом написала украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator.

По ее словам, стычки между гражданскими и военными в основном случаются из-за мобилизации. Становится шире разрыв между солдатами на фронте и теми, кто не хочет попадать на поле боя.

«Солдаты не могут понять, почему это должна быть только их война и почему остро необходимые подкрепления не прибывают в больших количествах», — пояснила автор.

Она добавила, что гражданские надеялись, что им не место на фронте, а во время призыва они всячески старались избежать отправки на фронт. Моренец сообщила, что как минимум 25 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, а более 18 тысяч поймали на границе.

Журналист отметила, что отправку на фронт гражданские украинцы рассматривают как «билет в один конец», потому что те, кто туда попадал, либо уже никогда не возвращались, либо приезжали с ранениями. Ситуация привела к истощению украинской армии, а также породила замкнутый круг, где нарастало напряжение между ВСУ и мирным населением, заключила Моренец.

Ранее американские журналисты узнали о жалобах ВСУ на нехватку снарядов.