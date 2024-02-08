В России заявил, что Саудовская Аравия может закупить российские оружие

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде рассказал ТАСС, что Саудовская Аравия в перспективе может закупить российское оружие.

Отвечая на вопрос, какие виды вооружений Саудовская Аравия рассматривает для покупки, он отметил, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет-ЭМ» и стрелковое оружие неизменно пользуются интересом у ближневосточных стран.

До этого представители холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде рассказали, что испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», которая предназначена для борьбы с беспилотниками, завершат в 2024 году.

6 февраля госкорпорация «Ростех» представила на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, работающей в столице Саудовской Аравии, беспилотники, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие новинки.

«Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке.