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В окрестностях Белгорода сбили пять воздушных целей

Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбито еще пять воздушных целей

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

В результате срабатывания системы ПВО на подлете к Белгороду сбито пять воздушных целей, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах одного из многоквартирных домов, выбиты окна и посечены осколками фасады в двух частных домах, а еще в одном частном доме повреждена хозяйственная постройка.

Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила кровля в двух частных домах и посечены три автомобиля.

7 февраля сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности. Жителей призвали укрываться в безопасных местах.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО cбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.

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