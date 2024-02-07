В НАТО оценили угрозу для союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся», — сообщил он.

Столтенберг подчеркнул, что на текущий момент альянс не видит непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников.

Также генсек рассказал, что альянс разместил новые контракты на производство боеприпасов на €10 млрд с июля 2023 года.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты не выйдут из Организации Североатлантического договора даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

28 января Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. До этого бывший американский посол США в альянсе Иво Даалдер сказал, что НАТО ждут крупные изменения в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Штатов.

Ранее генсек НАТО назвал Украину выгодной сделкой для США.