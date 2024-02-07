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Семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» уничтожены над Белгородской областью

МО РФ: семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» уничтожены над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российская ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России.

«7 февраля текущего года около 16:30 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Кроме того, сегодня дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

6 февраля военные ВСУ атаковали херсонское село Каменка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы ПВО сбили семь из восьми дронов Вооруженных сил Украины.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 1000 военных за сутки.

Ранее глава офиса Зеленского призвал Евросоюз поторопиться с военной помощью.

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