На Украине представят альтернативный законопроект о мобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что представит коллегам свой альтернативный законопроект о продлении мобилизации в стране. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

6 февраля на Украине продлили действие военного положения и мобилизации.

Гончаренко отметил, что правительственный законопроект по продлению мобилизации на Украине «стал еще хуже, чем был ранее».

«Нет четких сроков демобилизации. Дописали 36 месяцев, но увольнение по отдельному решению Ставки. Которое можно ждать годами. Это законопроект лжи. Нельзя голосовать за ложь», — написал депутат.

В этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что госорган не может начать обсуждение законопроекта по усилению мобилизации на Украине из-за того, что нет кворума.

В главном научно-экспертном управлении Рады заявили, что законопроект о мобилизации не сможет защитить украинских граждан от произвола властей. Эксперты посчитали, что ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей является «принуждением лица государством».

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.