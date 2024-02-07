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Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам никто не пострадал. После обстрела нашли различные повреждения в четырех частных домовладениях. В одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также задело один автомобиль, отметил Гладков.

Он добавил, что сейчас идет подворовой обход территории, чтобы выявить все повреждения и оценить ущерб.

Утром Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадали два человека — сотрудники одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, а женщина — контузию. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи.

Накануне украинский беспилотник атаковал село Вознесеновка в Белгородской области. В результате его падения была повреждена кровля складского помещения одного из сельскохозяйственных предприятий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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