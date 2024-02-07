ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

До этого военный корреспондент Андрей Коц заявлял, что ВС РФ начали наступательную операцию по возвращению Красного Лимана, который находится на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

По его словам, сейчас российские силы продвигаются в районе сел Терны, Торское и Ямполь, после чего они смогут выйти на Красный Лиман.

7 февраля российские артиллеристы уничтожили солдат и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. В атаке принимали участие бойцы мотострелкового полка Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.