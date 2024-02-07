На Камчатку прибыла первая подводная лодка «черная дыра»

На Камчатку прибыла первая подводная лодка проекта 636.3. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации издания, дизель-электрическая лодка известна как «черная дыра» благодаря своей гидроакустической малошумности.

«Сейчас она проводит учения, осваивая этот морской театр, а со временем подобные субмарины будут нести службу у берегов полуострова на постоянной основе», — говорится в публикации.

В дальнейшем планируется несение постоянной службы подлодок проекта 636.3 у берегов полуострова. Они будут прикрывать базирующиеся на Камчатке подводные стратегические ракетоносцы проекта 955.

До этого ТАСС сообщал, что ремонт поврежденной российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота будет окончен в июне нынешнего года.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.