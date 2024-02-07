Над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей пролетели российские ракетоносцы

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, продолжительность полета составила около девяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС).

Накануне два ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана. В ведомстве рассказали, что продолжительность полета тогда составила более 10 часов. Командующий дальней авиации отметил, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

31 января государственная корпорация «Ростех» сообщила, что работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком.

16 января два российских стратегических турбовинтовых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем.

Ранее военный эксперт рассказал, что Ту-95 станет вдвое эффективнее.