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Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

Военкор Коц: ВС РФ начали операцию по возвращению Красного Лимана

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Павел Лисицын/РИА Новости

ВС РФ начали наступательную операцию по возвращению Красного Лимана, который находится на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Коц, слова которого передает Ura.ru.

Коц заявил, что сейчас российские силы продвигаются в районе сел Терны, Торское и Ямполь, после чего они смогут выйти на Красный Лиман.

«Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — заявил Коц.

7 февраля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам ВСУ.

В этот же день российские военные атаковали позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве.

В Генштабе РФ заявили, что ВСУ не всегда понимают атаки российских войск.

Ранее сообщалось, что ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области.

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