Вооруженные силы Украины понесли потери у населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это произошло на позициях ВСУ возле мелового карьера.

Для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило около 30 человек пополнения, поделился Марочко. Эта группа была выявлена российскими разведывательными группами и поражена артиллеристами.

Подполковник добавил, что эвакуация с этого района не проводилась, раненые остались лежать на месте.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

На прошлой неделе Марочко рассказал, что мобилизованных в январе 2024 года в украинские войска подвели для восполнения потерь ВСУ на один из участков на Артемовском направлении в Донбассе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.