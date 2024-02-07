В еще одной области Украины произошли взрывы

Во Львовской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Дрогобыче», — написал чиновник.

Утром 7 февраля взрывы также произошли в Киеве, Киевской и Харьковской облвстях.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 7 февраля воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.