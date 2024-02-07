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Киевские власти сообщили о новых взрывах в городе

Мэр Кличко заявил, что в Киеве произошли новые взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в украинской столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Работает ПВО», — поделился Кличко.

Он призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области Украины утром 7 февраля произошла серия взрывов.

Издание «Украинская правда» сообщало о взрыве в Харькове.

Утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал также прозвучал в частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных украинским властям.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. По заявлениям российских властей, за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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