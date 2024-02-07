Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил, что Польша не доказала прилет ракеты РФ в ее воздушное пространство

Посол Андреев: Польша не доказала прилет в ее воздушное пространство ракеты РФ

close
100%
Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польские власти так и не предоставили никаких доказательств нарушения в конце 2023 года российской ракетой воздушного пространства страны. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Андреев напомнил, что конце декабря прошлого года командование польской армии заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины. Генеральный штаб Польши позднее бездоказательно заявил, что нарушившая польское воздушное пространство ракета была российской.

Дипломат подчеркнул, что в ответ на голословные заявления Варшавы российское посольство запросило у министерства иностранных дел Польши соответствующие доказательства. Но ответа польские власти так и не дали. Андреев отметил, что как уже стало привычным в отношениях России с «западными непартнерами», никаких действительных доказательств предъявлено не будет.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников дипломатического представительства РФ в Польше пытались вербовать спецслужбы стран Запада.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами