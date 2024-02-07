Посол РФ заявил, что Польша не доказала прилет ракеты РФ в ее воздушное пространство

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польские власти так и не предоставили никаких доказательств нарушения в конце 2023 года российской ракетой воздушного пространства страны. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Андреев напомнил, что конце декабря прошлого года командование польской армии заявило, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины. Генеральный штаб Польши позднее бездоказательно заявил, что нарушившая польское воздушное пространство ракета была российской.

Дипломат подчеркнул, что в ответ на голословные заявления Варшавы российское посольство запросило у министерства иностранных дел Польши соответствующие доказательства. Но ответа польские власти так и не дали. Андреев отметил, что как уже стало привычным в отношениях России с «западными непартнерами», никаких действительных доказательств предъявлено не будет.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что сотрудников дипломатического представительства РФ в Польше пытались вербовать спецслужбы стран Запада.

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