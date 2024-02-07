Бойцы СВО скоро получат новую снайперскую винтовку МЦ-572

Перспективная снайперская винтовка МЦ-572 калибра 12,7х108 мм скоро будет введена в строй бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех», на международной выставке оружия World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии агентству ТАСС.

«В ближайшем будущем планируется использование винтовки МЦ-572 в рамках спецоперации», — заявили в холдинге.

Новая снайперская винтовка дальнего действия МЦ-572 «Астарта», разработанная Конструкторским бюро приборостроения (входит в состав «Высокоточных комплексов»), была впервые представлена на форуме «Армия-2023». Калибр 12,7 мм позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях. Разработчики отмечают, что благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью: на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния 100 метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра, в то время как у американской винтовки «Баррет» этот показатель составил 6 сантиметров.

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