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Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Зеленский поручил создать в составе ВСУ отдельные Силы беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в рамках вооруженных сил отдельный род войск по использованию дронов. Документ опубликовали на сайте главы государства.

В указе говорится о необходимости проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем. Соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский в видеообращении в Telegram-канале обратил внимание, что беспилотники уже доказали высокую эффективность на поле боя. По его словам, сейчас требуются специальные штатные должности под работу с дронами. Украинский лидер обратил внимание на необходимость повышения эффективности тренировок, систематизацию опыта и масштабирования производства. Он отметил, что требуется привлечение лучших специалистов в эту сферу.

До этого польское издание Polityka написало, что жители Украины запаниковали после заявления Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тыс. человек для продолжения конфликта с Россией.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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