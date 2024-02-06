Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в рамках вооруженных сил отдельный род войск по использованию дронов. Документ опубликовали на сайте главы государства.

В указе говорится о необходимости проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем. Соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский в видеообращении в Telegram-канале обратил внимание, что беспилотники уже доказали высокую эффективность на поле боя. По его словам, сейчас требуются специальные штатные должности под работу с дронами. Украинский лидер обратил внимание на необходимость повышения эффективности тренировок, систематизацию опыта и масштабирования производства. Он отметил, что требуется привлечение лучших специалистов в эту сферу.

До этого польское издание Polityka написало, что жители Украины запаниковали после заявления Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тыс. человек для продолжения конфликта с Россией.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.