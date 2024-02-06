В США признали военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине

Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются предприятия ВПК. Об этом рассказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«В эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины», — сказал Кирби.

Он также отметил, что украинцы нуждаются в система ПВО для противодействия ударам российской армии. Кирби добавил, что поставки на Украину страдают из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, украинские власти «на разных уровнях месяцами работали» над поставкой этих систем, которые якобы сбивают все. Украинский лидер не уточнил, откуда прибыли установки ПВО.

До этого на Украине сообщили, что в страну прибыли новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, которые были поставлены Германией.

Ранее на Западе заявили о коллапсе в системе ПВО Украины из-за ударов России.