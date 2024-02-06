Военный эксперт назвал главное преимущество российского комплекса «Прометей»

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) роботизации «Прометей» справляется с самой трудной задачей — спасать жизни российских солдат. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Он уточнил, что комплекс помогает тяжелой военной технике работать самостоятельно, без непосредственного присутствия бойцов.

«Это весьма перспективный комплекс, предназначенный для роботизации боевых машин пехоты», — сказал Кошкин.

Он обратил внимание, что в зоне повышенного риска во время ведения боевых действий должно находится как можно больше дистанционно управляемых систем вооружений. Таким образом, решая боевые задачи, роботы помогают обезопасить военнослужащих.

В зоне огневого контакта машины, оборудованные системой «Прометей», могли бы прикрывать личный состав.

»<…> машина выполнит задачу, даже если пострадает от попадания снаряда, ведь люди выживут», — резюмировал эксперт.

6 февраля стало известно, что начались испытания комплекса «Прометей» для роботизации БМП.

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