Стало известно, когда завершат испытания мини-ракет для «Панциря»

Испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», которая предназначена для борьбы с беспилотниками, завершат в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь заявление холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

В пресс-службе заявили, что с целью увеличения производительности комплекса мер с учетом новых угроз в виде массового применения дронов, была разработана малогабаритная ракета для поражения подобных целей.

«Идут испытания, они завершатся в этом году», — сообщили в холдинге.

Ракета предназначена для ближнего прикрытия объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения.

6 февраля госкорпорация «Ростех» представила на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, работающей в столице Саудовской Аравии, беспилотники, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие новинки.

Ранее на Ближнем Востоке оценили работу российских «Панцирей» в зоне СВО.