В Раде раскритиковали законопроект о мобилизации на Украине

Законопроект о мобилизации не сможет защитить украинских граждан от произвола властей. Такое мнение выразили в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, передает «Страна.ua».

В управлении заявили, что ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей эксперты назвали «принуждением лица государством». По мнению экспертов, принятие таких мер даже по решению суда вызывает нарекания, так как у страны уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона.

Также эксперты считают, что этот законопроект лишает граждан возможности отстаивать свои права.

6 февраля представитель полтавского военкомата Роман Истомин заявил, что находящиеся за границей украинские школьники должны вернуться на родину, чтобы встать на учет в военкоматах.

В этот же день экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста.

До этого парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации.

Ранее на Западе рассказали о масштабной мобилизации на Украине после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.