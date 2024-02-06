На Украине сократили сроки подачи альтернативных законов о мобилизации

Парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, положительно проголосовали 237 депутатов. Эта мера позволит вынести законопроект на рассмотрение в первом чтении на этой неделе.

«Хоть и технический момент, но по срокам важен. Это открывает возможность уже на этой неделе рассмотреть законопроект на комитете, вынести на первое чтение», — написал депутат.

Накануне финская газета сообщала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.

До этого заместитель главы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев заявлял, что украинские военкомы дискредитировали идею мобилизации облавами на людей и задержаниями их на улицах.

6 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

Ранее стало известно, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.