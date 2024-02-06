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ВС России отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери в живой силе составили до 290 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились танка, двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

До этого в Минобороны России заявили, что потери Вооруженных сил Украины за январь 2024 года составили 23 тысячи солдат и 3 тысячи единиц техники.

Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ на Купянском направлении.

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