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В МО Белоруссии отвергли идею призыва женщин на срочную службу

МО Белоруссии: ситуация не требует призывать женщин на срочную службу

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский заявил, что сейчас в стране нет необходимости призывать женщин на срочную службу. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

По словам Касинского, в стране «хватает нормальных, сильных мужиков» для службы в армии.

«Девчонки просят дать им тоже право призыва на срочную службу. И, конечно же, мы, наверное, еще до этого не дошли, и, я надеюсь, не дойдем. У нас хватает в стране нормальных, сильных мужиков, которые способны защитить Родину. Поэтому девчонок, наверное, призывать на срочную службу <…> рано пока», — пояснил генерал-майор.

Он добавил, что иногда конкурс среди девушек на поступление в Военную академию просто космический — по 40-50 человек на место.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что разработка новой военной доктрины республики вызвана изменением геополитической ситуации и внутриполитических условий развития государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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