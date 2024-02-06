В России объяснили отказ США говорить о крушении самолета Ил-76

США не хотят прямо говорить о крушении российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, так как борт сбили с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что ставит Вашингтон в очень сложное положение. Своим мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Он объяснил, почему представитель Госдепа нагрубил журналисту, отвечая на вопрос об Ил-76.

«Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot. Это очень нервная для Госдепа тема», — отметил депутат.

По мнению Чепы, Соединенные Штаты не смогут уйти от этого вопроса. Он считает, что российская сторона и дальше будет поднимать эту болезненную для США тему и добиваться правды.

«Рано или поздно эта тема всплывает и на самой Украине. Там тоже люди очень неоднозначно восприняли эту ситуацию и хотят знать, кто дал команду на совершение этого теракта», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что посольство России в США хочет обсудить в Белом доме и Госдепе теракт против Ил-76.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.