В Совбезе РФ заявили о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами

Украина в условиях безуспешности на поле боя и сокращения западного финансирования пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, преднамеренно бьет по гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк или другие города. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого передает РИА Новости.

«Киев на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по гражданским объектам, как это было при ударах по Белгороду, Донецку, Лисичанску и другим городам», — сказал Патрушев.

5 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция, поставляя вооружение Украине и понимая, что оно используется против мирных жителей в российских городах, пытается оправдать террористические акты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «правом на самооборону».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала удар Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске очередным запугиванием со стороны Киева.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель назвал поддержку Украины «инвестицией в безопасность Евросоюза».