Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР

ВСУ обстреляли Бутово в ЛНР, повредив АЗС и здание пекарни

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Глава Старобельского муниципального округа Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Чернев заявил об обстреле села Бутово со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

«ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS американского производства. Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция. Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС», — говорится в сообщении.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по центру села Сушаны.

В результате обстрела никто не пострадал, отметил Богомаз, однако частично нарушилось энергоснабжение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами