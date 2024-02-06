ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР

Глава Старобельского муниципального округа Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Чернев заявил об обстреле села Бутово со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

«ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS американского производства. Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция. Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС», — говорится в сообщении.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по центру села Сушаны.

В результате обстрела никто не пострадал, отметил Богомаз, однако частично нарушилось энергоснабжение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.