Отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не привет к возвращению Киевом утраченных территорий. Об это на своем YouTube-канале заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — сказал Стариков.

По мнению военного, даже если Залужного действительно уволят, ситуация на фронте не изменится.

Слухи об увольнении главкома ВСУ появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

5 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. Оба увольнения уже якобы утверждены и являются вопросом времени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слухи об увольнении Залужного с сериалом «Санта-Барбара».