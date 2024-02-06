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Полковник СБУ заявил, что увольнение Залужного приведет к осложнениям на фронте для Украины

Полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не поможет Киеву вернуть территории

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не привет к возвращению Киевом утраченных территорий. Об это на своем YouTube-канале заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — сказал Стариков.

По мнению военного, даже если Залужного действительно уволят, ситуация на фронте не изменится.

Слухи об увольнении главкома ВСУ появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

5 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. Оба увольнения уже якобы утверждены и являются вопросом времени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слухи об увольнении Залужного с сериалом «Санта-Барбара».

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