В Турции высказались о возможной передаче российских С-400 Украине

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан дал понять, что его стране важнее сохранить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), чем приобрести истребители F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

Неделю назад во время визита Виктории Нуланд из Госдепа Соединенных Штатов стало известно о возобновлении переговоров по покупке Анкарой истребителей F-35. Но при этом Вашингтон настаивает, что для этого Турция сначала должна отказаться от российских ракет С-400, которые, по мнению США, представляют угрозу для американских самолетов.

После того как Турция одобрила заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, США снова заявили о готовности продать ей боевые самолеты F-16. Отказываться от российских С-400 при этом Анкара не планирует.

До этого Хакан Фидан заявлял, что Соединенные Штаты использовали покупку у России ЗРС С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35.

Ранее США одобрили продажу F-35 Греции.