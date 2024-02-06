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Политолог назвал цель военно-морских учений России, Ирана и Китая

Политолог Сафаров: Россия, Иран и Китай демонстрируют свое присутствие в регионе

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Iranian Army/AP

Целью готовящихся совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая является демонстрация присутствия в регионе. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.

«Здесь это четкое обозначение того, что есть еще и другие силы, помимо ВМФ США и Британии, которые сейчас атакуют Йемен, и они приходят с другими целями. Это крайне важно с учетом позиции в Персидском заливе. Кроме того, это демонстрация того, что в мире есть силы, способные обеспечивать безопасность этого региона», — подчеркнул Сафаров.

При этом журналисты допускают, что учения России, Ирана и Китая будут иметь сдержанный характер.

О планирующихся в марте учениях сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на командующего иранским флотом Шахрама Ирани. Он отметил, что маневры будут проводиться с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также реализации общих интересов Китая, Ирана и России.

По данным Fars, военно-морской флот Ирана в последние годы достиг самодостаточности в производстве надводных и подводных судов. Он также увеличил свое присутствие в международных водах для защиты морских маршрутов и обеспечения безопасности торговых судов и танкеров.

Ранее Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне.

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