«Алмаз-Антей» разработал дрон «Настасья»

Входящий в концерн «Алмаз-Антей» Обуховский завод разработал дрон-конвертоплан «Настасья», который может обеспечивать ретрансляцию сигнала на расстояние до 100 км. Об этом сообщает РИА Новости.

Беспилотный летательный аппарат может вертикально взлетать и садиться, как квадрокоптер, при этом он оснащен самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета.

«Основное назначение «Настасьи» — ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км», — рассказала представитель Обуховского завода.

Беспилотник может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полета составляет 100 км/ч. Дрон имеет пять двигателей.

Отмечается, что электроника на борту аппарата полностью отечественная. Дрон прошел полигонные испытания.

До этого стало известно, что российские инженеры московского конструкторского бюро «Мотохром» разработали электродвигатель «Свирель», использование которого на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа позволит увеличить скорость их полета до 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе НТИ Энерджинет, участником которой является компания «Мотохром».

Ранее в России разработали беспилотник с полностью отечественным контроллером.