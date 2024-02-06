Индия начнет выпускать собственные управляемые 150 мм боеприпасы

В Индии началась разработка первых в стране собственных 155 мм управляемых боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Times of India.

Как пишут журналисты, соглашение о разработке снарядов заключили технологический институт в Мадрасе и оборонное предприятие Munitions India Limited. Боеприпасы будут содержать систему наведения, навигации и управления. Они будут подключены к индийской спутниковой системе.

Использовать снаряды будут при стрельбе из артиллерийских орудий 39 и 45 калибра, а дальность полета боеприпаса будет достигать от 8 до 38 км. Кроме того, у военных будет возможность выбрать режим работы взрывателя: детонация может быть замедленной или точечной.

До этого сообщалось, что России и Индия за 2023 год значительно расширили партнерство в военной сфере, безопасности, науке и технологиях. Отмечается, что товарооборот между двумя странами составил $50 млрд.

Ранее стало известно, что в Индии ведут разработку новых беспилотников.