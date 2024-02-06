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«Рособоронэкспорт» опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев опроверг информацию о якобы срыве поставок систем противовоздушной обороны С-400 Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад в ряде западных СМИ появилась информация о том, что конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы не позволили России осуществить запланированную на 2023 год «крупную оружейную поставку» в интересах Нью-Дели.

Михеев заверил, что контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию России и Индии.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. За пять полковых комплектов Индия заплатит $5,43. Эта страна стала третей по счету, купившей у России системы ПВО. Китай и Турция также приняли на свое вооружение батареи ракетных комплексов.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная компанией «Алмаз-Антей». Принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. «Триумф» — наименование экспортной версии.

Ранее была названа лучшая в мире система ПВО большой дальности.

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