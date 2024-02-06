В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов. Об этом заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает агентство Bloomberg.

Кроме того, он признал, что у России нет недостатка в военнослужащих.

«За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее», — сказал он.

Эстонский генерал уточнил, что речь идет о нескольких миллионах снарядов в год.

До этого американское издание New York Times сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов. Также газета сообщала, что из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить.

4 февраля депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что у войск Украины сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.

Ранее украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов.