Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

Эстонский генерал Херем: Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов. Об этом заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает агентство Bloomberg.

Кроме того, он признал, что у России нет недостатка в военнослужащих.

«За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее», — сказал он.

Эстонский генерал уточнил, что речь идет о нескольких миллионах снарядов в год.

До этого американское издание New York Times сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов. Также газета сообщала, что из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить.

4 февраля депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что у войск Украины сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.

Ранее украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами