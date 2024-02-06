В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов. Об этом заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает агентство Bloomberg.
Кроме того, он признал, что у России нет недостатка в военнослужащих.
«За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее», — сказал он.
Эстонский генерал уточнил, что речь идет о нескольких миллионах снарядов в год.
До этого американское издание New York Times сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов. Также газета сообщала, что из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить.
4 февраля депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что у войск Украины сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.
Ранее украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов.