Хуситы атаковали судно Великобритании у берегов Йемена

Британский корабль был атакован в 57 морских милях (105,5 км) к западу от йеменского порта Ходейда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) в соцсети Х.

Отмечается, что с левой стороны от корабля был выпущен снаряд. Он пронесся над мостиком, причинив незначительные повреждения остеклению. Никто не пострадал, судно продолжило путь.

Центральное командование ВС США в свою очередь сообщало, что американские военные нанесли новый удар по территории Йемена — целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Также в ночь на 5 февраля США и Великобритания атаковали объекты хуситов на севере Йемена, совершив 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны. В частности, четыре удара пришлись по военному лагерю на восточной окраине города Саада, который называют оплотом группировки.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.