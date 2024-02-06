В Пентагоне назвали количество боеприпасов, производимых за год

США к концу 2024 года смогут производить до 80 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, что позволит стране более активно поддерживать Украину, а также пополнить собственные запасы и запасы союзников. Об этом заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам Буша, Соединенные Штаты будут производить большое число противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, снарядов для зенитных ракетных комплексов Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других вооружений, которые используются сейчас Вооруженными силами Украины.

Военный добавил, что для наращивания производства до 100 тысяч снарядов в месяц к концу 2025 года понадобится, чтобы американский конгресс выделил на это дополнительное финансирование, предположительно, около $3,1 млрд в год.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.