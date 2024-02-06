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Система ПВО сбила семь украинских дронов над Белгородской областью

МО РФ: система ПВО сбила семь дронов ВСУ над Белгородской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 февраля сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Однако все устройства перехватили российские системы ПВО, заключили в Минобороны.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили 16 украинских беспилотников. Летательные аппараты сбили в районе населенных пунктов Новомихайловка и Майорск Донецкой народной республики (ДНР).

В начале февраля министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны и авиация за неделю сбили 20 авиационных управляемых ракет Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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