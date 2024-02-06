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Бывший аналитик ЦРУ рассказал о позиции Залужного на поле боя

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный бережет боевиков и не посылает их в бой

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Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков «Азова» (организация запрещена в России), не посылая их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue works.

«Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии», — поделился Джонсон.

По его словам, он не направляет боевиков подразделений «Азов» и «Кракен» на передовую, так как хочет их сохранить. Вместо них он предпочитает отправлять на фронт мужчин в возрасте.

До этого агентство Reuters сообщало, что бойцы Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Боец с позывным «Тигр» рассказал, что Залужный обладает большим авторитетом среди военных.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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