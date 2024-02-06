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Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

«Алмаз-Антей»: над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за БПЛА

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Reuters

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

По его словам, поле уже существенно шире, чем то, что было до начала спецоперации на Украине. Со временем оно стало больше и в тех направлениях, где угрозы сохраняются.

Эксперт добавил, что сейчас радиолокационное поле есть вокруг российской столицы. Оно позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники. Это поле построено в основном на разных радиолокационных средствах «Алмаз-Антея», отметил он.

До этого стало известно, что новые российские образцы оружия и военной техники, включая беспилотники, получат разрешения на экспорт в 2024 году. В прошлом году были выданы разрешительные экспортные документы для около 30 образцов продукции военного назначения. Среди них были современные средства связи и коммуникации, новые боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи «Набат», бронеавтомобили, такие как З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный бронеавтомобиль «Тайфун-К».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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