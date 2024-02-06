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США нанесли новый удар по Йемену

CENTCOM: США нанесли удар по надводным дронам хуситов в Йемене

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Военные США нанесли новый удар по территории Йемена — целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X (бывшая Twitter).

Согласно сообщению, удар был нанесен 5 февраля, приблизительно в 15:30 по времени Саны (совпадает с мск). Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) США «обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе».

До этого хуситы назвали число ударов США и Британии по Йемену. В ночь на 4 февраля Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

5 февраля США и Великобритания снова атаковали объекты, контролируемые хуситами на севере Йемена. Было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отмечал, что удары США и Великобритании на территории Йемена противоречат их позиции по недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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