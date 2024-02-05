Агент СБУ раскрыл способ провоза мины в Крым для теракта

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Боднарь с позывным «Механик» раскрыл способ провоза мины в Крым для теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Zvezdanews».

По его словам, он купил мину немецкого производства и доставил ее в Мелитополь, где поместил взрывчатку в модифицированный газовый баллон и провез на территорию Крыма, где планировалось подорвать кортеж.

Боднарь отметил, что в этом ему помогала жена Оксана Шевченко. Вместе они спрятали взрывное устройство в гараже и приступили к разработке плана, а также слежению за маршрутом кортежа.

До этого в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ заявили, что трое российских граждан, намеревавшиеся совершить теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым, арестованы.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

Ранее в Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж.