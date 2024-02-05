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Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

Глава МО Болгарии Тагарев: София может передать Киеву оружие за компенсацию

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Depositphotos

Руководитель Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София планирует передать Киеву дополнительное вооружение в обмен на солидную компенсацию. Об этом сообщает BTV.

Он подчеркнул, что болгарская сторона предоставила несколько пакетов помощи, которая была необходима Украине. По его словам, сейчас у Софии нет излишков военного оборудования для передачи, но существует возможность предоставить необходимую технику на базе солидной компенсации.

Министр добавил, что Болгария может использовать средства для перевооружения собственной армии.

Тагарев также отметил, что помощь Украине является инвестицией в безопасность Болгарии.

До этого стало известно, что правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в ЕС.

В Софии обеспокоены, что в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства и подорвать продовольственную безопасность Болгарии.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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