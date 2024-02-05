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Госдеп США переадресовал Киеву вопрос об уничтожении самолета Ил-76 с пленными ВСУ

Госдеп США отказался комментировать данные о сбитии Ил-76 с пленными ВСУ

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СК РФ/AP

Госдеп США отказался комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи американского ЗРК Patriot. Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга, пишет ТАСС.

Госдеп не стал комментировать информацию о том, что самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом, переадресовав вопрос Киеву.

«Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», — отметил Пател.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил желание Запада провести расследование по упавшему Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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