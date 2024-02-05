Бойцы ВСУ не верят в демобилизацию

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не считают свою демобилизацию возможным вариантом развития событий. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, ряд украинских солдат уверены в отсутствии у них какого-либо выбора. Военнослужащие отмечают, что им придется остаться на поле боя до самого окончания конфликта.

В частности, ситуацию прокомментировал командир дивизиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко. Данное подразделение располагается в районе донецкого населенного пункта Артемовск, уточняется в материале.

«Давайте не будем обманывать друг друга, это (демобилизация. — «Газета.Ru») не произойдет. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат <...> воевать будет некому», — сказал он.

2 февраля мэр Киева Виталий Кличко призвал руководство страны объявить новую мобилизацию. По его словам, подобная мера позволит властям провести ротацию личного состава украинских войск на поле боя. В то же время глава столичной администрации подчеркнул, что сейчас на передовой находятся около 100 тыс. жителей Киева.

Ранее на Украине подсчитали, во сколько стране обойдется новая мобилизация.