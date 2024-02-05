Возможная отставка Залужного вызвала беспокойство у западных партнеров Украины

Правительства западных стран обеспокоены из-за возможных кадровых перестановок в военном руководстве Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц из государств — членов «Большой семерки» (G7), которые поставляют оружие в зону конфликта.

«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок», — говорится в публикации.

Обозреватели пояснили, что беспокойство зарубежных союзников Киева связано с популярностью главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Речь идет об отношении к нему рядовых солдат и населения в целом.

В связи с этим авторы статьи пришли к выводу, что общество может негативно отнестись к отставке военачальника. При этом сейчас Украина нуждается в единстве граждан, подчеркивается в материале.

Также журналисты обратили внимание, что информация о смене военного руководства появилась в «критический момент» для Киева. Страна столкнулась с задержками в поставках западных вооружений, и украинским солдатам приходится экономить боеприпасы на поле боя.

В конце обозреватели добавили, что президент Украины Владимир Зеленский дал главнокомандующему войсками понять, что его отправят в отставку в любом случае. Решение будет принято, даже если Залужный не согласится на предложение о назначении на другую должность.

5 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что вместе с военачальником в отставку могут отправить руководителя Генерального штаба армии страны Сергея Шапталу. По данным журналистов, его увольнение — такой же решенный вопрос, как и отставка Залужного.

Ранее в окружении Зеленского назвали истинную причину планируемой отставки Залужного.