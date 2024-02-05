Шойгу и Собянин посетили пункт отбора контрактников в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин нанесли визит в столичный пункт отбора на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщило российское Минобороны.

В ведомстве рассказали, как кандидаты проходят отбор, и продемонстрировали оснащение пункта, указав, что в нем есть не только все необходимое для тестов и обследований, но также комнаты отдыха и столовая с бесплатным питанием.

По данным МО РФ, за 2023 год в этом пункте было подписано более 20 тыс. контрактов на прохождение военной службы.

26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Раньше обследование проходило в два этапа: оно состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь же медкомиссия будет проходить в один этап.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о службе по контракту для иностранцев с судимостью.